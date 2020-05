Stort potentiale for hjemmearbejde

KOMMUNEN: Ømme skuldre og ondt i lænden.

Det er, hvad en stor del af de nordjyske lønmodtagere har kunnet opleve, når de måtte savne deres hæve-sænke-borde og ergonomiske kontorstole, mens de har været sendt på hjemmearbejde.

Men en undersøgelse fra If Skadeforsikring viser nu, at 82 procent af adspurgte i regionen synes det er gået rimeligt til rigtig godt med hjemmearbejdet, og 43 procent er interesseret i at arbejde mere hjemmefra i fremtiden.

- Vi har tilpasset os llynhurtigt til hjemmearbejdet på trods af, at deres omgivelser, arbejdsgange og rutiner har ændret sig brat. Hjemmearbejdet er fleksibelt og tidsbesparende og passer godt til en højtuddannet befolkning og arbejdspladser, som har den tekniske kapacitet til at løfte og løse mange opgaver fra hjemmekontorer, siger Birgitte Ringbæk, kommunikationschef hos forsikringsselskabet If.

Undersøgelsen peger desuden på, at selvom de fysiske rammer slider på danskerne, når de arbejder hjemme, så er den overvejende oplevede udfordring ved hjemmearbejdet manglen på kolleger.

44 procent af de adspurgte i Region Nordjylland angiver, at savnet af det fysiske arbejdsfællesskab er den største udfordring.

Den manglende komfort ved de interimistiske hjemmekontorer er ikke den eneste helbredsfare, som lurer på hjemmearbejdspladsen. Blandt de 18-49-årige adspurgte har lidt over halvdelen arbejdet hjemmefra under corona-krisen. Det er samtidig den gruppe, hvor over halvdelen har hjemmeboende børn, som ligeledes har været hjemsendt.

Af disse oplyser næsten 60 procent, at de har måtte indrette deres hjemmearbejdsplads i et rum i boligen, der også bruges til andre ting, som stue, køkken eller soveværelse.

- Det stiller nogle krav til både omgivelserne og til ens egen koncentration, når hjemmekontoret ikke kun er til arbejde. Derudover udgør indretningen på hjemmekontoret også nogle sikkerhedsmæssige udfordringer. Det kan være løse ledninger, legetøj på gulvet, vægge man kan dunke hoved op i og for nogle måske også en tryghedssøgende hund. Det er alt sammen ting, der kan udgøre risici i arbejdstiden, siger Birgitte Ringbæk.

If Skadeforsikring forsikrer en række store arbejdspladser med blandt andet arbejdsskadeforsikring, og på baggrund af de mange hjemsendte medarbejdere i virksomhederne, har If valgt at supplere kundernes arbejdsskadeforsikring med en ulykkesforsikring, så dækningen matcher den måde, virksomhedernes ansatte arbejder under corona-krisen.

- Med de mange positive erfaringer, der har været for mange mennesker i forbindelse med hjemmearbejde - og en undersøgelse, der viser, at op mod halvdelen ønsker mere hjemmearbejde, så er det noget, vi vil vurdere om fremover skal være en fast del af vores forsikringstilbud til virksomheder inden for arbejdsskadeforsikring, siger Birgitte Ringbæk.