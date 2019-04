Store byttemarked var igen en succes

SKØRPING: Omtrent 500 besøgende kiggede forbi, da der forleden var indbudt til ”Store byttemarked” på Kulturstationen i Skørping.

Det var sjette gang, at seks lokale foreninger gik sammen om at afholde byttemarkedet som en del af Klima Rebild, og der var run på fra morgenstunden. Både med indleveringen og med at finde gode ting og sager.

Konceptet er enkelt. Gæsterne kan komme med ting, de ikke længere har behov for. Når de er afleveret, kan de gå på jagt i noget af det, de andre har afleveret. Det hele foregår uden indblanding af penge.

I år var der et nyt tiltag. Søstrene Pernille og Sofie Graff Horup havde på scenen i salen indrettet et hyggeligt sy-værksted, hvor de blandt andet omdannede gamle cowboybukser til smarte butterflies.

- Det handler om at give tingene et længere liv, og ikke bare smide væk, og det er rigtigt hyggeligt at være med til, fortalte Pernille.

Arrangørerne af ”Store byttemarked” er Skørping Borgerforening, Rebild Borgerforening, Danmarks Naturfredningsforening, Bogby9520, KulturStationen Skørping og Internationalt Landsbysamarbejde Skørping (ILS).