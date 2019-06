Stor ros fra 3F til Rold StorKro

REBILD: I disse tider, hvor det i mange brancher er svært at få kvalificeret personale, er det af stor vigtighed at arbejdsgivere er opmærksomme på at det er af allerstørste vigtighed at sørge for at tage elever og give dem en god uddannelse.

- Det gælder også på Rold StorKro, hvor vi altid har haft fokus på at sørge for at der både i køkken, restaurant og reception er uddannes fagfolk, og vi har i øjeblikket 8 lærlinge på kroen, lyder meldingen fa ejerduoen i skikkelse af direktør Jørgen Pedersen og Lars Kæp.

Det har 3F også lagt mærke til, og forleden mødte de op med kage.

Det var dels for at takke for det gode samarbejde og storkroens indstilling til at bidrage med fagfolk til hotelbranchen, men også for at minde om at der stadig er brug for at restauratører tager ansvar og sørger for at der til stadighed vil være faglært personale til at betjene gæsterne rundt om på Danmarks hoteller og restauranter.