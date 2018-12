Stor opbakning til julemarked

SKØRPING: Det hyggelige julemarked ”Gourmet under Kronerne” er flyttet i helt nye rammer i glasmellembygningen mellem Kulturstationen og Kinorevuen i Skørping. De har betydet rekorddeltagelse af udstillere.

- Jeg er helt overvældet over den store interesse for at være med i de nye rammer, for med 14 forskellige udstillere vil der være noget for enhver smag, fastslår glaskunstneren Gitte Klarup, der har afholdt ”Gourmet under Kronerne” siden 2014.

I de nye rammer vil udstillerne præsentere en lang række spændende fødevarer, frugt og grønt samt specialiteter og delikatesser, foruden glaskunst, keramik og spændende bøger.

Flytningen åbner også op for nye muligheder, da man nu kan nyde et glas dampende varmt gløgg og lækre vafler fra markedet i Kinorevuens caféområde, der er forbundet med markedsområdet, ligesom der også bydes på ølsmagning af italienske specialøl fra firmaet Lowin, der handler med italienske specialiteter.

- Vi har altid lagt vægt på kvalitet, kunst og velsmag, fremhæver Gitte Klarup, som blandt andet nævner, at man kan møde keramikeren Per Bo, der hvert år tager turen fra hans værksted og butik på Christianshavn, for at deltage i julemarkedet i Skørping. Hans hånddrejede og håndglaserede keramik er dagligt i brug på adskillige gourmetrestauranter over hele landet. Også Ea Fuur, der faktisk kommer fra Fur, vil være til stede med hendes helt unikke mulcho, som både fungerer som et sjal og som overtøj med utallige anvendelsesmuligheder.

Men der vil også være masser af gode sager til ganen og den søde tand. Blandt andre lokale Becheriet fra Terndrup, der har specialiseret sig i husmandskost. Lokale er også brødrene Jensen, hvoraf den ene er mest kendt som direktør for Kinorevuen i Skørping, der har lækre fiskespecialiteter og røget laks med på markedet.

Og endelig vil man selvfølgelig også møde Gitte Klarups egne glasfugle, der lige nu er højaktuelle med både en helt ny fugleserie.

”Gourmet under Kronerne” afholdes lørdag-søndag den 8.-9. december fra kl. 10.00 til 16.00. Der er gratis adgang.