Stor opbakning til elevstævne på rideskolen i Arden

ARDEN: Forleden var der stort rykind på rideskolen i Arden, hvor rammerne skinnede og var i absolut topform.

Dagen forinden havde der været arbejdsdag, hvor både frivillige børn og voksne havde været i sving, så det var indbydende at komme for både ryttere, forældre og andre, der skulle bakke op og heppe.

Den store opbakning til stævnet resulterede også i, at der var skaffet ikke mindre end 100 sponsorgaver, som i dagens løb blev givet til både de seje ryttere og som gevinst ved det populære amerikanske lotteri, der gav et fint overskud til fordel for klubbens medlemmer.

Der var liv på rideskolen fra morgenstunden – både i stalden, hvor hestene skulle gøres ekstra fine, så de var klar til at blive vist frem i ridehallerne. Det var med en vis spænding og nervøsitet at mange af børnene deltog i deres første stævne. Der var klasser i både spring og dressur.

Alle rytterne modtog flotte rosetter for deres indsats, og mon ikke de skal hænges op på værelset derhjemme til minde om en rigtig dejlig dag?