Stor dansk thriller på plakaten

Årets store, danske thriller-brag Undtagelsen, en filmatisering af Christian Jungersens anmelderroste gennembrudsroman er ugens film i Kinorevuen.

Iben (Danica Curcic), Malene (Amanda Collin), Anne-Lise (Sidse Babett Knudsen) og Camilla (Lene Maria Christensen) er fire kvinder, der arbejder sammen i en hverdag præget af magtkampe, hvisken og alliancer. Da Iben og Malene begge modtager dødstrusler, mistænker de i første omgang en serbisk krigsforbryder, som de skriver artikler om. Men da en sag om mobning på kontoret eskalerer, begynder de langsomt at overveje, om ondskaben kunne komme fra dem selv. ”Undtagelsen” er en nervepirrende thriller, der skildrer, hvordan raffineret voksenmobning kan udvikle sig til et uhyggeligt spil om liv og død. Det er en fortælling om manipulation som våben, om vildtvoksende paranoia og ondskabens mange ansigter.

Filmen har Danmarkspremiere torsdag 2. juli i Kinorevuen.

Publikum har været flinke til at vende tilbage i biografsalens mørke. Derfor får Little Women flere spilletider.

- Det går forrygende i Kinorevuen i Skørping, efter åbningen 8. juni. De 16 dage vi har haft åbnet, har 588 har indløst billet. Blandt andet filmen "Little Women" har trukket mange i biografen. der har været udsolgt flere aftener. nu er filmen sat på programmet igen. og der er planlagt 3 ekstra forestillinger. Det anbefales, at man bestiller billet.