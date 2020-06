Støvring-virksomhed fylder 25 år

NTF-Aalborg A/S blev etableret i juni 1995 af fire ildsjæle, heriblandt Tommy Søndergaard, som stadig er en del af ejerkredsen. Virksomheden startede på Hjulmagervej 15 i Aalborg primært som underleverandør af forskellige komponenter til industrien.

I dag er virksomheden førende specialister indenfor løsninger i trådvarer og rundstål til levnedsmiddelindustrien og medicinalbranchen. Virksomheden tæller 35 ansatte, hvoraf nogle enkelte medarbejdere har været med på en stor del af rejsen.

Det var egentlig håndbolden der i sin tid bragte Tommy Søndergaard til det nordjyske. I forbindelse med sin uddannelse inden for handel og eksport, opstod muligheden for at komme i praktik hos Nordjysk Trådvarefabrik i Aalborg. Det blev starten på en karriere inden for salg og eksport hos Nordjysk Trådvarefabrik, hvor Tommy Søndergaard med sin allerede erhvervede erfaring inden for eksport, skulle stå for al eksport i firmaet.

I 1995, i en alder af blot 22 år, stiftede Tommy Søndergaard sammen med tre andre ildsjæle NTF-Aalborg. I 1996 flytte virksomheden til en hal i Perelly-bygningerne på Hagensvej 18 i Støvring. Senere købte de bygningen på Hagensvej nr. 17 hvor de stadig holder til. I stedet for 280 kvadratmeter fik NTF-Aalborg nu knap 1.000 kvadratmeter at boltre sig på.

- NTF-Aalborg navnet opstod, fordi vi ville eksport lige fra starten, og fordi vi var af den overbevisning, at Aalborg var verdenskendt for produktion af rustfrit udstyr til levnedsmiddelindustrien. Derfor blev den første eksportmedarbejder også ansat allerede i 1997, fortæller Tommy Søndergaard.

Fra 2001 til 2007 drev Tommy Søndergaard firmaet videre alene, hvorefter Jørgen Ravn indtrådte som partner. Jørgen kom med en salgs- og marketing baggrund og en styrke inden for eksport. Makkerskabet mellem Jørgen og Tommy tegnede således retningen for NTF-Aalborg, der både var ambitiøs og international.

- Ud over at vi selvfølgelig sætter en ære i at gøre et godt stykke arbejde, er vi meget fleksible og tilpasser os kundens ønsker og behov. Den dag i dag er ligger det stadig i vores DNA, at kunden er i centrum, fortæller Jørgen Ravn, som ligeledes fortæller, at han særligt husker tiden op til finanskrisen – og især den læring, den afstedkom.

- Finanskrisen lærte os at være særdeles dynamiske og hurtige til at omstille os. På trods af drastiske nedskæringer fra 28 til 17 medarbejdere, kom vi ud med sorte tal på bundlinjen det år, fortæller han.

I 2014 udvidede NTF-Aalborg sin ejerkreds med Winther Holding og Vækst-Invest Nordjylland og i 2020 indgik nuværende direktør Peter Petersen som partner.

- Med en stærk ejerkreds og ikke mindst dygtige og engagerede medarbejdere står NTF-Aalborg godt rustet til at vokse yderligere i årene fremover. Vi kan i dag bryste os af at være blandt de førende indenfor produktion af hygiejneprodukter, procesudstyr og maskinafskærmning i rustfrit stål til levnedsmiddelindustrien, fortæller Peter Petersen.