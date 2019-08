Støvring-spejdere på spejderlejr på Djursland

STØVRING: Sommer betyder normalt fri fra spejder, men hos DDS Støvring valgte 25 spejdere at tage på fælles sommerlejr.

Det var spejdercenteret Toggerbo på Djursland, der var målet for en uges spejdersamvær, og sammen med cirka 400 andre spejdere indrettede spejderne fra Støvring deres telte og fik opbygget en fin teltplads med indgangsportal.

I løbet af de næste dage blev en række aktiviteter afprøvet. Der blev arbejdet hårdt i en smedje, hvor der blev lavet knob af lange søm.

Der var morgengåtur i naturen med start kl. 04.15, aktivitet med at bygge tømmerflåde og sejle i Ebeltoft Vig, og der var aktiviteter med tilberedning af mad over bål. Her lærte spejderne, at når man skal have en kanin til maden, så må man engang i mellem både flå og rense den først, men det blev klaret i stiv arm … ligesom de spejdere, der skulle tilberede vinbjergsnegle, også fandt ud af, at det ikke var helt let.

Den ene dag tog spejderne til Ebeltoft for at studere byen og besøge en række af de små museer.

Halvvejs gennem lejren kom seks mikrospejdere for at deltage i lejren, og de nåede på et par dage at opleve rigtig spejderlejrstemning med flaghejsning, fælles morgenmad og flere aktiviteter – blandt andet naturundersøgelser i ferskvand og klassikeren: pandekager over bål.

- Der er en god kontakt mellem de store spejdere, og så vores mikroer.

- Der er ingen tvivl om, at mikroerne ved, at de store er klar til at hjælpe – og vi ved, at den kontakt også er der uden for spejdersamværet, konstaterer gruppeleder Birgitte Wilsted Simonsen.