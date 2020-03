Støvring skal have mere sikker trafik

INFRASTRUKTUR: I takt med udviklingen i og omkring Støvring er det vigtigt at sikre en god og trafiksikker infrastruktur.

Derfor er det også glædeligt, at byrådet ved sidste budget fik afsat flere midler til at sikre Ny Nibevej, som vi har udskudt alt for mange gange for at få andre anlægsopgaver i mål.

Nu er størstedelen af midlerne afsat, og i forbindelse hermed fik vi afsat midler til at få kigget på muligheden for at trafiksikre vejen fra Gravlev til Støvring samt Buderupholm og Støvring.

De Konservative i Rebild håber, at vi inden for få år kan få etableret en cykelsti mellem Gravlev og Støvring, som er et vigtigt fokuspunkt.

Buderupholmvej og Nibevej

I samme ombæring skal der ses på sikkerheden på Buderupholmvej og Nibevej.

Vi skal hurtigst muligt i gang med at handle på udfordringerne, som paragraf 17, stk. 4-udvalget har sat fokus på i helhedsplanen, så vi får lavet en mere naturlig omfartsvej via Vestre Primærvej, der får trafikanterne til at vælge kørsel i midtbyen fra, hvis ikke det er nødvendigt.

Det vil skabe et bedre “flow” i midtbyen og vil medføre en mulighed for en sikrere skolevej og trafiksikring generelt, noget, vi desværre har haft for dårligt fokus på i takt med byens udvikling.

Sikker skolevej

I Skørping er samme udfordring, hvor vi skal på forkant frem for en evig tendens til at halte bagud.

Her er det de samme udfordringer - bare i mindre skala.

Men udfordringerne er ikke mindre, da byudviklingen, infrastrukturen og sikker skolevej ligeledes kalder på større opmærksomhed.

Denne opmærksomhed skal vi have skærpet, så vi sikrer den rette balance imellem bløde og hårde trafikanter rundt om i Rebild, og der er nok at tage fat på.

Rebild i balance

Nu har vi fået afsat et mindre beløb til forundersøgelse af trafiksikring imellem Gravlev og Støvring i budgetaftalen sammen med undersøgelse af Ny Nibevej samt Buderupholm.

Konservative vil fortsætte sit fokus på en cykelsti fra Gravlev til Støvring og håber at få opbakning til de nødvendige anlægsmidler ved næste budget.

Vi opgiver ikke kampen for vores Rebild i balance.