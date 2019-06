Støvring lægger an til tre dages festligheder

STØVRING: HavneBYfesten i Støvring vokser sig støt og roligt større og større.

Det færdige program for festen i 2019 er nu på plads, og festen udvides i år fra to til tre dage i slutningen af august.

Torsdag 29. august lægges der ud med det traditionsrige bankospil og - som noget nyt - et byorienteringsløb, arrangeret af Rold Skov Orienteringsklub.

Fredag er der igen i år Cooding Pirat og E-sport - og Streetfood.

Der vil være mindst fem forskellige menuer at vælge imellem til en familievenlig pris, lover arrangørerne, og efter mange forespørgsler byder fredagsprogrammet også på ungdomsdiskotek.

To unge piger og en gruppe forældre har sagt ja til at sætte rammerne for en god fest for de unge.

Teltet bliver i løbet af aftenen delt, så der er alkoholfrit diskotek for de unge over 15 år i den ene ende, og det voksne publikum kan hygge sig i den anden ende af teltet.

Lørdagen indledes som sædvanligt med gratis rundstykker i teltet, inden det bl. a. går løs med fiskekonkurrence ude ved Buderupholm Fiskesøer og børnekræmmermarked i Jernbanegade.

Som led i samarbejdet mellem Rebild Kommune og Støvring Handel om FN’ 17 Verdensmål byder lørdagsprogrammet også på besøg af Søren Dahl kendt fra blandt andet ”Café Hack”

Af øvrige nyheder er der høvdingeboldturnering og familieskattejagt i byens butikker, arrangeret i samarbejde med Støvring Løbeklub.

Der bliver et populært gensyn med klovnen Migu, der henrykkede de mindste børn sidste år, og igen i år kåres Støvrings bedste cowboy på rodeotyren under kyndig speak af Michael Jensen.

En markant nyhed er et mini-Nordsøoceanarium, som folkene fra Hirtshals gæster Støvring med.

Hjemmeværnet stiller op med udstilling af nogle af deres køretøjer samt diverse aktiviteter, og sidst på eftermiddagen finder vandreturen rundt i Støvring sted.

Turen er lagt i gode hænder hos byrådsmedlemmerne, Lene Aalestrup og Kim Edberg Andersen, så der er mulighed for at få viden om udviklingen indenfor både skole, kultur, sundhed, ældre og det tekniske område.

Lørdag aften rundes af med den traditionsrige grisefest, hvor der festes til den lyse morgen.

Billetterne kan købes fra 18. juni hos Wagner og Bisgaard.

Bag byfesten står bestyrelsen fra byfestforeningen: Stefan Ulrich, Pia Ravnholt, Torsten Topbjerg, Gitte Bundgaard og Anders Norup og tre repræsentanter fra Støvring Handel: Henrik Jensen, Marianne Westergaard og Evan Bisgaard.