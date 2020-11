Støvring gør klar til julen

Selvom intet helt er, som det plejer i denne tid, er det ganske vist, at julen nærmer sig.

Derfor bliver julebelysningen i Støvring også tændt som altid – i år dog uden fællessamling.

Julebelysningen tændes således fredag 13. november kl. 17. Det er Støvring Handel & Erhverv, der står for byens julebelysning, mens det store juletræ ved stationen og julekanen på Rema 1000 opsættes af Støvring-Sørup Lokalråd.

- Med respekt for de gældende corona-restriktioner glæder vi os rigtigt meget til julehandelen og nogle hyggelige måneder, hvor vi har lavet lidt forskellige aktiviteter for både børn og voksne, fortæller Lisa Kjær, formand for Støvring Handel & Erhverv.

- Til børnene er julemanden i år at finde ved alle butikker i form af en stor sprællemand, og han venter spændt på børnenes hjemmelavede julepynt, som han bytter til en julegodte.

- Lørdag 12. december fra klokken 11 til 14 får vi også besøg af Elnis fra Det flyvende Kuffertcirkus, hvor han kører rundt i byen.

- Og når man handler i de lokale butikker, kan man udfylde en kupon ”tak for dit køb – vind en gave”, og dermed få et lod i gavepuljen, hvor der hele december trækkes lod om flotte gaver fra byens butikker, fortæller Lisa Kjær.

Hver weekend har Støvrings butikker åbent til kl. 15, både lørdag og søndag – og den sidste weekend før jul helt til kl. 17.