Støvring-firma sikrer energirigtigt gadelys

STØVRING: Autoriseret elinstallatør Michael Wulff A/S i Støvring har overtog i april Norlys’ Gadelysforretning.

Dermed bliver virksomheden Nordjyllands største leverandører af energivenlig gadebelysning.

Norlys’ Gadelysforretning leverer blandt andet leverer gadebelysning til Jammerbugt Kommune og Brønderslev Kommune.

Nu 50 medarbejdere

Med overtagelsen tæller Støvring-virksomheden nu 50 medarbejdere.

Den har i adskillige år været en af Nordjyllands førende leverandører af el-teknik og energioptimeret belysning til industri, erhverv og offentlige bygninger - og nu altså også gadebelysning.

- Vi har gennem flere år haft et godt samarbejde med såvel SE som Eniig, som nu er fusioneret i Norlys, om blandt andet service på gadebelysning.

Naturligt at byde ind

- Derfor var det naturligt for os at byde ind med en overtagelse af hele gadelysforretningen i Jammerbugt og Brønderslev kommune.

- Det passer direkte ind i vores samlede forretningsområde indenfor etablering og vedligehold af energirigtige belysningsløsninger, siger direktør Michael Wulff.

Han overtog i fjor el-installations virksomheden Idé-el og den tilhørende lampebutik og showroom i Aalborg for at styrke sit salg af energirigtig belysning til private boliger og erhvervsbyggeri.

Nu opruster virksomheden med nye in-house kompetencer inden for belysning i det offentlige rum.

I forbindelsese med aftalen overdrager Norlys således to medarbejdere til Michael Wulff A/S.

Aftalerne om levering af gadebelysning til Jammerbugt og Brønderslev Kommune overtages af Støvring-virksomheden.

Energirigtigt gadelys

Som det er tilfældet for indendørs belysning, er der i dag gode muligheder for at lave velfungerende og tryghedsskabende gadebelysning.

Gadelys, der samtidig er både holdbart og energirigtigt via blandt andet intelligente, LED-baserede belysningsløsninger.

- Derved sikrer vi både kommunerne en besparelse på deres omkostninger til el, og vi hjælper miljøet uden at gå på kompromis med borgernes sikre færden på veje, fortove og stier, forklarer Michael Wulff.