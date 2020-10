Støvring-firma i eksklusivt selskab

For andet år i træk kan Støvring-virksomheden 2have bryste sig af at være blevet udnævnt til ”Succesvirksomhed” af Spar Nord og revisionsvirksomheden BDO.

På baggrund af 36.412 regnskaber fra virksomheder i Region Nordjylland har Spar Nord og BDO fundet frem til de 200 virksomheder, som over en femårig periode har haft størst succes på en række finansielle parametre. og her er 2have i Støvring altså i blandt.

2have forhandler blandt andet brugskunst til blomster- og brugskunstforretninger i Danmark og resten af Skandinavien:

- Og vi ser det som et stort skulderklap, at vi for andet år i træk modtager Succesvirksomhedsprisen.

- Vi arbejder i en branche, hvor vi skal være omstillingsparate, og vi forsøger hele tiden at udvikle os og tage nyt ind.

- Derfor er det en stor anerkendelse at modtage erhvervsprisen, og nu skal vi bare sørge for at fastholde momentum, lyder det fra Inge Thomsen, den ene af de to ejere af 2have.

2have beskæftiger i dag 15 medarbejdere i Støvring.

- Og vi deler selvfølgelig æren for prisen med vore dygtige medarbejdere, som har en stor rolle i, hvor vi er nået til i dag, understreger Inge Thomsen.

Prisen bestående af en succesvirksomhed-statuette og et hædersbevis blev overrakt af repræsentanter fra Spar Nord og BDO.

Ikke med håndtryk i disse corona-tider - men derimod med albuehilsen, fodbump og store smil.

På grund af corona-situationen afstår Spar Nord og BDO i denne omgang også fra at afvikle en regional finale for de udpegede succesvirksomheder.

I stedet hyldes succesvirksomhederne i en inspirationsbog, der udkommer i løbet af efteråret.