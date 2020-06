Støvring eSport klar igen

Støvring eSport takker alle sine frivillige for at have holdt ud under Corona. Dette med en lille gave fra det lokale Bisgaard. Gaven blev givet for at vise hvor stor pris vi sætter på det frivillige og ulønnede arbejde de frivillige gør.

- Vi har virkeligt været nervøse for hvor mange af vores frivillige der ville være tilbage her hvor vi igen lukker op for aktiviteter i foreningen. Selvom vi ikke er en fysisk kontaktsport, så har vi været lukket ned i tre måneder da vi er en indendørs foreningssport, siger formanden for Støvring eSport Torsten Topbjerg.

Det har været hårdt for den nystartede forening at komme igennem nedlukningen.

- Som ny forening som startede op i februar, så kunne nedlukningen i marts næsten ikke komme på et dårligere tidspunkt end den gjorde. Mange af vores frivillige oplevede da også nedlukningen i marts som et stort øv efter al den energi og tid de havde lagt i foreningen inden da, tilføjer Torsten Topbjerg.

- Desto større var glæden så også, da vi kunne se, at der kun var en eller to der faktisk ikke havde lyst til at vende tilbage som frivillig. Det måtte vi simpelthen bare fejre ved at give en lille gave til alle frivillige. Også de få som havde forladt os. For alle havde uanset lavet en kæmpe indsats tilbage i februar og marts omkring opstart af foreningen. Dette ville vi så gerne fortælle alle, at vi sætter stor pris alle de frivillige i vores forening, siger Torsten Topbjerg.

Foreningen er nu i fuld gang igen, og der er aktiviteter i løbet af sommeren.

- Vi er oppe i fuld drift nu og er desuden godt i gang med at planlægge alle de aktiviteter vi skal have fra august og året ud. Dertil kommer vores aktiviteter i uge 27 og 32 under kommunens Aktiv Ferie. Her tilbyder vi i alt 100 børn at komme til to gange LAN samt to gange tre dages workshops i CS:GO, siger Torsten Topbjerg

Støvring Sport har lidt over 100 medlemmer og 25 frivillige som ligger tid i arbejdet som træner for et hold, aktiviteter som LAN partys, sociale aktiviteter samt bestyrelsesarbejdet. Sæsonen går fra 1. januar til 1. juli og så igen fra 1. august til 31. december. Der trænes og deltages i turneringer mandag til torsdag fra kl. 15.30 til 22.00. I dagtimerne bruger både Ungdomsskolens Basic Skills, en 10. kl. fra Karensmindeskolen samt to 7. klasser fra Bavnebakkeskolen foreningens lokaler og udstyr. Bavnebakkeskolen låner lokalerne helt gratis på initiativ fra Støvring eSport. Dette da der ikke er nok plads på Bavnebakkeskolen til alle børn medens der bygges om på skolen.