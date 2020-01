Støvring E-sportsklub byder indenfor

STØVRING: Officielt er det først midt i februar, Støvrings nye e-sportsklub går luften.

Men som en lille forsmag på initiativet inviterer Støvring E-sport hver uge op til åbningen til ”Åbent hus”.

Første gang søndag 12. januar i eftermiddagstimerne - og så igen torsdag 16. januar i aftentimerne.

- Vi er jo en helt ny forening, og vi havde hverken lokaler, maskiner, frivillige medlemmer eller penge, da vi startede op i foråret 2019.

- Derfor har det også været svært at få gang i en dialog med potentielle medlemmer og spillere, men nu er vi så småt ved at have nogle lokaler og faciliteter at vise frem.

Kig endelig ind

- Derfor er det også oplagt, at vi nu søger snakken om, hvad det er for en forening, vi skal være.

- Og alle, som har bare den mindste nysgerrighed på e-sport og gaming, er derfor også mere end velkomne til at kigge forbi, inviterer Torsten Topbjerg, formand for Støvring E-sport.

Formålet med åbent hus-dagene er i første række at vise rundt i lokalerne i Grangårdscentret og fortælle om, hvordan de bliver indrettet.

Trænger til en kærlig hånd

Derudover vil Støvring E-sport gerne snakke med de kommende medlemmer om, hvilke spil, de foretrækker.

I heldigste fald møder der også interesserede op, der ”har en lille e-sports træner gemt i maven”, som Torsten Topbjerg udtrykker dét.

Formanden for den nye e-sportsklub i Støvring lægger i øvrigt ikke skjul på, at klublokalerne stadig mest af alt ligner et gør-det-selv-tilbud.

- Men vi har i foreningen et klart billede af, hvordan de nye lokaler bliver indrettet og hvilke gamer computere, der skal indkøbes, forsikrer han.