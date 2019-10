Støvring DcH flot repræsenteret ved DM

STØVRING: Det var med både stolthed og et velment ”held og lykke”, at Støvring Danmarks civile Hundeførerforening (Støvring DcH) sendte tre ekvipager afsted til Danmarksmesterskaberne, som i år blev afholdt i Langeskov på Fyn.

Her havde Trine Søby Christensen med hunden Molly, Camilla Kronborg med hunden Shanti og Marianne Uttrup med hunden Keeper kvalificeret sig i lydighedsklasserne C og B.

- At kvalificere sig til at deltage i DM har krævet mange timers træning. Heldigvis elsker min hund, Keeper, som de fleste andre border collies at arbejde, og han gør altid sit bedste. Det gjorde han også til DM i Langeskov, fortæller Marianne Uttrup, og fortsætter:

- Han gik et forrygende lydighedsprogram, men desværre kiksede sporøvelsen. Underlaget var stubmark, og det var simpelthen for svært for os. I sporøvelsen ligger 1/4 af pointene, så trods det forrygende lydighedsprogram, fik vi desværre ingen pokal med hjem.

- Til gengæld lærte vi en masse, og jeg blev om muligt endnu mere stolt og taknemmelig over min fantastiske, altid glade, træningsmakker, fortæller hun.

- Det var også en stor oplevelse, at gå indmarch med tamburkorps i spidsen, ledsaget af fanebærere fra de seks kredses klubber. Da vi drejede ind på stævnepladsen, og blev modtaget af taktfaste klapsalver fra publikum, var der mange blanke øjne blandt os hundeførere. Faktisk bliver man lidt afhængig. Derfor er Keeper og jeg allerede gået i skarp træning for at lære A programmet, så vi måske kan blive dygtige nok, til at komme med endnu en gang.

- Det var i øvrigt en kæmpe ære at repræsentere vores klub DcH Støvring, slutter en smilende Marianne Uttrup.

Resultaterne for de tre deltagere fra Støvring DcH blev:

Lydighed C: Trine Søby Christensen med Molly nr. 18

Lydighed C: Camilla Kronborg med Shanti nr. 23

Lydighed B: Marianne Uttrup med Keeper nr. 24