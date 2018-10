Støtte til Beatles-toner i musikforening

REBILD: Rebild Musikforening har fået 5.000 kr. til gennemførelse af klassisk koncert med The Blackbirds, der fortolker Beatles.

Benny Winther fra Jutlander Bank, Skørping overrakte pengene på vegne af Fonden for Sparekassen Himmerland.

- Det er et rigtigt spændende arrangement, som fonden støtter. Jeg er overbevist om, at koncerten med "The Blackbirds" vil vise klassisk musik i nye sammenhænge og helt sikkert tiltrække yngre årgange - for alle kender jo Beatles klassikere, siger Benny Winther Jensen fra Jutlander Bank.

Rebild Musikforening blev dannet i 2011 som en sammensmeltning af de klassiske musikforeninger i Skørping og Støvring. Foreningens formål er at sikre musikalske oplevelser af høj kvalitet inden for den klassiske musik til publikum i Himmerland. Rebild Musikforening har et stabilt medlemstal på omkring 40 medlemmer, og har stor fokus på at få formidlet den klassiske musik specielt til det yngre publikum.