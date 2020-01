Stjernegolf i Gatten først i juni

Den årlige Stjernegolf-turnering, som i 2020 afvikles for 20. gang, plejer traditionelt at tiltrække en lang række kendisser. Her er det motorkører Tom Kristensen, tidl. landsholdsmålmand Thomas Sørensen og tv-journalist Kim Bildsøe Lassen som er ude at lufte golfkøllerne sammen med en flok raske golfjuniorer. Privatfoto