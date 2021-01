Stille start på længe ventet byggeri

Som så meget andet er også første spadestik på 20 nye plejeboliger ved Ådalscentret i Støvring, blevet aflyst på grund af covid-19-epidemien.

Det er Boligselskabet Nordjylland, der er bygherre på boligerne, og her ærgrer direktør Torben Fisker sig:

- Det er en god tradition at markere starten på et nyt byggeri og samarbejdet mellem kommunen og os som boligselskab med et officielt første spadestik. Men som så meget andet for tiden, så står traditionerne for skud på grund af pandemien.

- Jeg er dog sikker på, at vi nok skal få en god byggeproces og så satser vi på, at vi kan gøre lidt ekstra ud af fejringen, når projektet står færdigt, bebuder Torben Fisker.

Ifølge formand for sundhedsudvalget, Lene Schmidt Aalestrup (K), er de 20 nye plejeboliger ved Ådalscentret ventet med længsel.

- Både ledelsens og personalets oplevelse er, at der er et stigende behov for den her type af plejeboliger, som særligt er rettet mod borgere med demens, og statistikkerne bekræfter desværre stigningen i demenssygdomme, noterer hun.

I starten af denne byrådsperiode holdt sundhedsudvalget sammen med forvaltningen et visionsseminar, hvor der var enighed om at prioritere forebyggelse, sundhed og tryghed.

Dette affødte flere midler til sundhedsplejen men også en vigtig langsigtet “Tre Trins Raket”, der sikrer de nødvendige anlægskroner, der skal til for at realisere visionerne.

Første trin handlede om akut- og rehabiliteringstilbuddene. Trin to var etableringen af det sundhedshus, der er på vej her i 2021, og den forestående tilbygning til Ådalscentret udgør tredje og sidste trin.

- Ideen er at få samlet demensområdet og et stærkt fagpersonale med stort kendskab og kompetence indenfor et område, der rummer stor kompleksitet.

- Og lige så vigtigt er dét, at centeret kommer til at kunne aflaste de pårørende med øgede aktiviteter i dagcentret og aflastningsstuerne, fremhæver Lene Schmidt Aalestrup.

Borgmester Leon Sebbelin ærgrer sig - som de øvrige involverede - over aflysningen af den symbolske start på byggeriet.

- Men det vigtigste er trods alt, at vi nu kommer i gang med den her tilføjelse til den eksisterende boenhed.

- Således får flere borgere med behov for den her type plejebolig, adgang til et tilbud, der tager hensyn til deres bevægelsesmuligheder - og nem adgang til personalet, pointerer Leon Sebbelin.

Projektet består i sin helhed af 20 plejeboliger samt serviceareal med plejepersonale på Kronhjorten 1 i Støvring.

Det er som nævnt Boligselskabet Nordjylland er bygherre på boligerne, mens Rebild Kommune er bygherre på servicearealet, der er på ca. 320 kvadratmeter.

Projektet forventes klar til aflevering og indflytning primo februar 2022.