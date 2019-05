Stilkompagniet lukker

SKØRPING: Tilbage i februar måned slog tøjbutikkerne Monrad og Stilkompagniet på Jyllandsgade i Skørping pjalterne sammen under navnet Stilkompagniet. Nu lukker butikken – men noget nyt og spændende er allerede på vej…

Det stod ikke lige i kortene, at Stilkompagniet allerede efter nogle få måneder i den nye konstellation mellem Didde Stern og Annette Frydensberg skulle lukke. Men nogle gange byder livet på uventede drejninger.

- Af private årsager har jeg valgt at flytte fra Nordjylland, og derfor stopper jeg i butikken med udgangen af maj måned. Har vi fortsat varer efter den dato, vil jeg fortsætte salget via Stilkompagniets webshop i en periode. Det er selvfølgelig ærgerligt, men jeg er til gengæld sikker på, at Didde kan videreføre en ny og spændende butik, fortæller Annette Frydensberg, der har haft Stilkompagniet i mange år.

Didde Stern, der havde butikken Monrad, da hun gik sammen med Stilkompagniet, er selvfølgelig også ærgerlig over den uventede drejning og den forvirring, det skaber.

- Det er en skam, at konceptet ikke fik længere tid, og Annette og jeg har haft en rigtig god tid sammen. Om det bliver Monrad igen, eller måske noget helt andet, ved jeg ikke endnu.

- Jeg arbejder med flere spændende tanker og ideer, og arbejder lige nu på at få konceptet helt på plads.

- Men omdrejningspunktet bliver helt sikkert lækkert modetøj suppleret med andre spændende produkter, slutter Didde.