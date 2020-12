Stempel som erhvervsvenlig vækker begejstring i Rebild

Ikke helt uventet vækker det almindelig tilfredshed - både på borgmesterkontoret og på erhvervskontoret - at Rebild Kommune i en ny undersøgelse fra Dansk Industri markerer som ”den mest erhvervsvenlige kommune i Nordjylland”.

Samlet set placerer Rebild Kommune sig som nr. 11 blandt landets 98 kommuner - en fremgang på hele 21 pladser sammenlignet med i fjor.

Ifølge borgmester Leon Sebbelin er det en udvikling, som mange i kommunen kan tage deres del af ærene for.

- Vi har vendt udviklingen, og det er kun lykkedes ved en fælles indsats, som tæller alt lige fra borgere og virksomheder til vores tværkommunale Task Force, der er et tæt samarbejde imellem Business Rebild, vores beskæftigelsesenhed, Plan, Byg og Vej, Natur og Miljø og vores juridiske afdeling.

- Jeg er meget stolt af placeringen og den udvikling, vi har skabt, fordi det er et af flere tegn på, at vi har ramt rigtigt med vores vision og satsning på de punkter, der er unikke for vores kommune.

- Det har skabt befolkningstilvækst og en markant forøgelse af salget af erhvervsgrunde og nye virksomheder, der slår sig ned her. Og det betyder i sidste ende, at vi kan udvikle vores infrastruktur og institutioner både i by- og landområderne samt styrke et attraktivt fritidsliv for vores borgere.

- Det er en symbiose, som vi skal holde fast i - og vi er kun lige begyndt, erklærer en glad Rebild-borgmester.

I alt har 60 virksomheder fra Rebild Kommune deltaget i Dansk Industris erhvervsvenligheds-undersøgelse.

Erhvervs- og turistchef, Jane Bejlegaard Lindberg, Business Rebild, fremhæver for sin del flere konkrete indsatser, som har haft afgørende betydning for Rebild Kommunes placering i undersøgelsen.

- Undersøgelsen er et værdifuldt supplement til vores daglige arbejde med virksomhederne.

- Vores absolutte fokus i Business Rebild ligger i at være i tæt dialog med vores lokale erhverv for derved at kunne give den bedste mulige erhvervsservice.

- Samtidig har en styrkelse af dialogen og kommunikation med forvaltningen medført, at vi har flyttet vores placering vedrørende private leverandører og vores udbudsprocesser fra en 73. plads til en 21. plads, uddyber Jane Bejlegaard Lindberg.

Hun ser samtidig undersøgelsen fra Dansk Industri som en kvittering for den målrettede brandings-indsats, Rebild Kommune har udfoldet over de senere år.

- Vi har igennem flere år arbejdet med en tværgående brandingkampagne og indsats for at tiltrække nye erhvervsdrivende til vores attraktive erhvervsjord, fantastiske muligheder for bosætning og Danmarks smukkeste natur med mulighed for et aktivt liv. Alle parametre der er væsentlige for erhvervet for at kunne tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft.

- Brandingindsatsen har konkret medført, at vi har styrket kommunens image fra en placering på 12. pladsen til en flot 5. plads i undersøgelsen, fremhæver Jane Bejlegaard Lindberg.