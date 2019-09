Stemningsfuldt jubilæum i Arden for jernbanen

ARDEN: Arden fejrede i sidste uge, at det i år er 150 år siden, at jernbanen for første gang kørte igennem byen.

Markeringen startede for alvor torsdag formiddag, hvor børnene kunne opleve en lærerig fortællekoncert med Stine Michel og EventyrOrkestret.

Fredag var der så premiere på en cirkusforestilling fremført af 2. klasserne på Arden Skole. Under kyndig ledelse af Jørgen Mortensen fra Det Flyvende Kuffertcirkus og Gert Rubæk fra Cirkusmuseet i Rold havde børnene i nogle dage arbejdet intenst med en forestilling om jubilæet og jernbanen, som fredag blev fremført foran et veloplagt publikum. Forestillingen startede med at Kongen og Dronningen ankom til Arden med toget, hvorefter de skulle præsenteres for en forestilling med massevis af cirkusgøgl. Sådan tager man nemlig imod fornemme gæster i Arden.

- Det har været en sjov proces med børnene, hvor de fleste i starten slet ikke ville optræde, men hvor de hurtigt ikke kunne optræde nok, siger Gert Rubæk fra Cirkusmuseet i Rold.

- Børnene har også spurgt meget til historien om jernbanen og Arden, så det har også været meget lærerigt for dem. Og jeg synes bestemt også, at de kan være stolte af deres forestillingen, siger Gert Rubæk.

Markeringen af jubilæet fortsatte lørdag, hvor der blev budt på jubilæumsmorgenkaffe i Kulturhuset.

Her havde Madgården sørget for friskbagte rundstykker og pålæg til alle, mens Arden Borgerforening stod for den meget flotte jubilæumskage udformet som lokomotiv med fire vogne. Selv om der var mange gæster, var der kage nok til at også plejehjemmets beboere senere på dagen kunne smage lækkerierne.

Jørgen Christiansen og Arne Pedersen fra Rebild Spillemændene sørgede for den musikalske underholdning med munter spillemandsmusik – og duoen fik såmænd også debut som cirkusorkester, da cirkusartisterne fra 2. klasse på Arden skole kom og viste prøver på deres forestilling, som de havde opført på skolen om fredagen.

I forbindelse med arrangementet overrakte Henrik Harbo fra Jutlander Bank i Arden 10.000 kr. fra Fonden for Sparekassen Himmerland til Jens Dalgaard fra Fællesrådet i Arden som støtte til markeringen af jubilæet.

Næste arrangement i forbindelse med jernbanejubilæet finder sted onsdag den 2. oktober, hvor museumsdirektør Steen Ousager fra Jernbanemuseet holder foredrag med titlen ”Da jernbanen kom til Himmerland”. Det foregår i Kulturhuset.