Stegt flæsk og mandehørm

MARIAGERFJORD: Frivilligcenter Mariagerfjord har i samarbejde med Røde Kors Hadsund sat kursen for et nyt mande-mødested i Mariagerfjord og inviterer nu til en uforpligtende og gratis start med stegt flæsk, foredrag og dialog om de fremtidige muligheder.

Med afsæt i titlen ”Elsk fiaskoen, så får du succes” giver den populære skuespiller Lars Bom et oplæg om, hvordan man lærer ikke at være bange for at fejle.

- Vi har længe gerne villet sætte noget i gang for mænd, der savnede et sted at mødes med andre mænd, siger leder af Frivilligcenteret Tommy Sørensen.

- Det er nu lykkedes i et samarbejde med Røde Kors.

Oplægsholder Lars Bom kendes bl. a. fra tv-serier som ”Strisser på Samsø” og ”Rejseholdet”.

I sit oplæg vil han bl. a. også komme ind på, hvordan man lærer at blive bevidst om de signaler, man udsender.

I forlængelse af oplægget bliver der en drøftelse af, hvad der i fremtiden vil være gode samlingspunkter for mænd i Mariagerfjord.

”Mænds Mødested” er et landsdækkende koncept, hvor alle mænd, uanset alder, baggrund eller evner mødes om meningsfulde fælles aktiviteter og en snak over en kop kaffe.

Hvilke aktiviteter, der sættes i gang, og hvordan de organiseres og planlægges, er helt op til de mænd, der møder op.

- Vi kan godt trække nogle ideer frem, men det skal i bund og grund være i deltagernes ønsker, aktiviteterne skal forme sig efter. Så skal vi nok efterfølgende hjælpe med rammer og det, der ellers lige skal til

for, at det kan fungere, betoner Tommy Sørensen.

At netop Røde Kors er blevet samarbejdspartner i projektet, var meget naturligt for Frivilligcenteret.

- Vi har i forvejen et godt samarbejde om flere sociale tiltag, og Røde Kors gør meget i at støtte op omkring forskellige sociale udfordringer.

Arrangementet 17. august afvikles i frivilligcenterets lokaler, Kirkegade 4 i Hadsund.