Stay On The Beat i Ardens kulturhus

ARDEN: Angiveligt et brag af en julekoncert venter i Kulturhuset i Arden lige om hjørnet.

Braget lyder mandag 9. december klokken 19.30, hvor Stay On The Beat skyder løs.

Koret stiller op i Kulturhuset med masser af energi, rytme og sangglæde.

Stay On The Beat er et rytmisk voksenkor med 35 sangere, der bare elsker at synge.

Koret synger jazz, pop og rock og arbejder både med stemmetræning, rytmetræning og musikalsk udtryk under ledelse af dirigent Maj-Lis Hoffer Henriksen.

Der er fri entré i Arden.