Start up caféer er blevet et tilløbsstykke

MARIAGERFJORD: Der bor mange spirende og ambitiøse iværksættere i Mariagerfjord Kommune.

Noget, de tydeligt mærker hos Mariagerfjord Erhvervsråd - både i hverdagens rådgivning, og når de inviterer til start up café for iværksættere.

Den seneste café samlede over 40 deltagere, hvilket er deltagerrekord.

Blandt de fremmødte var 21-årige Emil Rørbæk fra Rold.

Han har lige åbnet webshoppen measurebeauty.dk.

- Jeg har altid drømt om at starte for mig selv, men har været lidt i tvivl om, hvad det skulle være, erkender den 21-årige.

- Under en ferie i USA fik jeg idéen til, at det skulle være salg af nogle lækre og eksklusive kosmetikprodukter, og jeg har det sidste halve års tid arbejdet ihærdigt på at få nogle leverandøraftaler.

- Det er lykkedes, og min webshop er lige blevet lanceret, fortæller en glad Emil Rørbæk og roser Mariagerfjord Erhvervsråd.

Rigtig god sparring

- Herfra gav man mig rigtig god sparring - og en aften med start up café giver mig rigtigt meget, fordi man også kan snakke med andre rådgivere.

- For eksempel om netop alt det med regnskab, moms og skat.

- Derfor bookede jeg et møde med revisoren, anfører Emil Rørbæk, der lige nu også har arbejde ved siden af.

- Men jeg drømmer da helt bestemt om at komme til at leve af measurebeauty.dk, betror han.

Start up cafeer former sig som aftener for iværksættere. Både dem, der overvejer at kaste sig ud som selvstændig, og dem, der allerede er komet godt i gang.

Til aftenerne bydes på foredrag om et specifikt emne - efterfulgt af individuelle cafémøder med forskellige rådgivere, hvor iværksættere kan få svar på deres spørgsmål.

Senest handlede det om moms, skat og fradrag - fortalt af revisor Martin Severinsen fra BDO, Hobro.

Den nye erhvervs-generation

Nok et lidt tørt og kedeligt emne, men ikke desto mindre meget vigtigt for en iværksætter.

At dømme efter spørgelyst og engagement kan Mariagerfjord glæde sig til at se en række virksomheder med både evner, ambitioner og styr på det med tallene.

Et par andre deltagere i den velbesøgte cafe var Kirsten Kusk og Claus Mikkelsen.

De har netop overtaget forpagtningen af Restaurant Bramslev Bakker, hvor meget i opstartsfasen skal undersøges grundigt.

- Først og fremmest det med tal, men også emner som ansættelse af personale og det med markedsføring.

- Det er et fantastisk sted, vi har overtaget. Måske den restaurant i Danmark med den smukkeste udsigt.

- Men der er godt nok meget at tage stilling til, når man etablerer egen virksomhed.

- Her har sparringen med Mariagerfjord Erhvervsråd, og deltagelse i sådan et arrangement som i aften, hvor man kan tale med flere rådgivere, været en kæmpe hjælp, fortæller Claus Mikkelsen.

Næste café 1. april

Netop kombinationen af foredrag om udvalgte emner og tilbud om individuelle samtaler har gjort start up cafeerne meget populære blandt iværksættere.

Mariagerfjord Erhvervsråd har tagetbkonsekvensen og tilbyder nu seks årlige cafeer.

- Vi mærker jo, at cafeerne bliver stadig mere populære, og at kendsksbet til dem vokser, siger Henrik K. Hansen, Erhvervskonsulent hos Mariagerfjord Erhvervsråd.

Næste start up café foregår 1. april, og sædvanen tro melder du dig til via www.mfer.dk.