Start efterårsferien i Vildmosen

LILLE VILDMOSE: Det danske efterår er som skabt til naturoplevelser og hygge med familien. Intense og storslåede naturoplevelser, frisk luft og røde kinder kombineret med sjove aktiviteter, varm kakao og hygge om bålet udgør grundstenene til en rigtig hyggelig efterårsferie.

På Lille Vildmosecentret kan hele familien få det hele – og centret glæder sig til at byde alle velkommen, og besøget fejres med en masse sjove og lærerige aktiviteter for både store og små.

- Efteråret er en af de smukkestes årstider i Lille Vildmose. Så tag hele familien med ud og oplev på nærmeste hold, hvordan træernes blade skifter farve i et smukt farvespil og hvordan dyrene gør klar til vinterens komme, lyder opfordringen fra centrets naturvejleder Jakob Konnerup. På Lille Vildmosecentret har vi som altid et spændende efterårsferieprogram, hvor der er noget for enhver smag.

Du kan se hele programmet på vores hjemmeside www.lillevildmose.dk og som altid kan du finde de nyeste informationer på vores facebookside.

Der startes lørdag 12. oktober med en guidet tur rundt i Mellemområdet for at kigge efter elgene og krondyrene.

Søndag 13. oktober kan man være med til at bygge fuglekasser og sætte dem op i parken ved Lille Vildmosecentret. Fuglene kan så finde vinterly og bygge rede i kasserne til foråret. Hør også om de forskellige fugle og deres krav til kassens udformning.

Efterår er græskar tid så mandag 14. oktober skal vi sammen skære både venlige og uhyggelige græskarhoveder. Kom og skær dit eget hoved og tag det med hjem så det kan lyse op i den mørke tid.

Mandag eftermiddag kan I også komme med på en guidet tur, hvor fokus er på Østkystens 10 tårne. Ta’ med og hør om de mange muligheder for store naturoplevelser i Lille Vildmose og Øster Hurup. Der gøres besøg i udvalgte tårne, og guiden fortæller om mulighederne for på egen hånd at besøge de øvrige tårne.

Tirsdag 15. oktober kan I prøve noget vildt! Vi får besøg af Hjallerup Jagtforening, som vil vise jer, hvordan man skyder med langbue og compound-bue. I må selvfølgelig også prøve det og finde families Robin Hood – hvem er den bedste til at ramme dyrene?

Onsdag 16. oktober kører vi guidet tur til udvalgte søer og tårne i Lille Vildmose. Guiden kender de bedste steder at opleve mosens dyreliv på denne årstid.

Efter alle arrangementerne er der tændt op i vores bålhytte og du kan købe pølser og brød i receptionen, som kan tilberedes over bålet. Vores hyggelige Café Soldug har også åbent, hvor I kan købe ene lækker frokost. I efterårsferien triller Tørvetoget hverdag og vildsvinene bliver fodret i Det Vilde.

Lille Vildmose by Night – hvad gemmer sig ude i mørket?

Hvad gemmer sig ude i mørket når solen går ned over Lille Vildmose?

Onsdag 16. oktober kan du tage med på guidet tur i egne biler og vær med til at kigge efter dyrene i skumringen.

Oplev Lille Vildmose by Night - Jyllands mørkeste og mest stjerneklare sted. Husk lommelygter og varmt tøj og kom med på en spændende tur i mørket. Turen starter ved Lille Vildmosecentrets parkeringsplads kl. 17.00, hvorfra vi i samlet flok kører ud i området og bl.a. gør stop ved Brandvagttårnet, hvorfra vi ser solen gå ned over Lille Vildmose. Herefter kører vi ned ad Ny Høstemarkvej, hvor vi måske er heldige at få øje på elgene i solens sidste stråler.

Vi slutter den guidede tur af med en gåtur på plankestien, som kun er oplyst af vores lommelygter og månen, imens vi lytter efter nattens lyde. Når vi er tilbage på Lille Vildmosecentret kan I gå med guiden ned i Dødens Tårn (hvis I tør).

- Vi slutter turen kl. 20.00 og siger godnat, se evt. mere i annonce i avisen, slutter Jacob Konnerup.