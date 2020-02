Stafetten videre til næste generation hos Bisgaard Vinhandel

STØVRING: For tyve år siden slog Evan og Eva Bisgaard dørene op til Bisgaard Vinhandel i Støvring.

Nu har parret givet stafetten videre til næste generation; datteren Mia Bisgaard og sønnen Michael Bisgaard.

Mia og Michael har altid være lidt med på sidelinjen i forældrenes butik.

De har hjulpet til i fritiden og i ferier.

Men de har også har været med på vin-ture sydpå og generelt bare haft butikken helt tæt på.

Den har været en del af deres liv de sidste tyve år.

Skridtet fuldt ud

For seks år siden begyndte Mia på fuld tid i butikken, mens det først var midt på sommeren sidste år, at Michael tog skridtet, og kom med om bord på fuld tid.

Dermed var der også gjort klar til et generationsskifte.

- Det er på alle måder et rettidigt og positivt generationsskifte, hvor vores mor og far fortsat vil være tilknyttet butikken, men hvor de kan trappe ned i det tempo, der passer dem.

- Jeg er spændt på, om de kan lære at holde lidt mere fri.

- For de elsker begge butikken og kundekontakten.

- Derfor har vi eksempelvis også aftalt, at de vil være her alle lørdage, ligesom far fortsat vil lave butikkens regnskab. Så kan han jo også følge med i, hvordan det går, fortæller Michael med et smil.

Generationsskiftet

Generationsskiftet, der formelt skete i starten af januar, kommer ikke til at betyde de store revolutioner i butikken.

Den tilbyder sig med et pænt udvalg af vin, øl, kaffe, the, chokolade, krydderier, gavekurve og andre specialiteter.

- Det er jo altid godt med lidt nye øje på det hele, men der bliver ingen markante ændringer.

- Vores forældre har været gode til at følge med tiden og løbende fået lavet de nødvendige forbedringer og ændringer, og derfor er der ikke en masse nyt, som vi skal tage fat på.

- Vi har for nylig lavet lidt om på indretningen i butikken, og vil også skrue lidt mere op for salget via vores webshop og udsendelse af nyhedsbreve.

Velkendt gænge

- Men ellers fortsætter vi i den velkendte gode gænge, fortæller Mia Bisgaard.

Hun står for markedsføring og webshop, mens Michael - udover at have et stort kendskab til vin - også plejer et stort erhvervsnetværk fra sit tidligere job som businessmanager hos Peter Larsen Kaffe i Viborg.

Et netværk butikken vil bruge, og som også har betydet, at der er åbnet et lille udsalg i Viborg.

I øvrigt suppleres Mia og Michael af deres bror, Johnny, der på den måde ikke er tilknyttet butikken.

Men via sit store vinkendskab hjælper han med udvælgelse og import af vine.

Egen vinimport

Noget, Bisgaard Vinhandel gør meget ud af - altså at importere egne, unikke vine, der er svære at finde andre steder.

Bisgaard Vinhandel har hjemme på Jernbanegade i Støvring, hvor den tidligere Tatol drev materialisthandel for mange år siden.

Da Evan og Eva købte butikken i år 2000, ragede de dengang de daværende bygninger ned for at bygge nye, flotte butikslokaler.

- Dengang var der mange, der var skeptiske, og tvivlede på, at det kunne køre med sådan en butik i Støvring.

- Men det har vores forældre vist med stor dygtighed, at det kunne der, og de har bygget en fantastisk butik op, som vi glade for, stolte af, og ydmyge over at have overtaget, betoner Michael og Mia Bisgaard samstemmende.