Stafet For Livet Arden med flot opbakning

ARDEN: Stafet For Livet blev afholdt i Arden for anden gang, og det blev et tilløbsstykke.

Hvor der i alt var 279 deltagere ved den første stafet i 2018, var stafetten i år vokset til hele 387 borgere, der gik eller løb på banen ved Arden Skole. Samtidig var der i år langt flere, der havde fundet ned på pladsen som gæster for at deltage i åbningsceremonien, ligesom langt flere havde meldt sig som fightere. I år var der 15 æresgæster, der iførte sig den gule t-shirt som symbol på, at de på et tidspunkt er blevet mødt af ordene: ”Du har kræft”.

Årets Stafet For Livet blev skudt i gang af fightertaler Rikke Nielsen, Hobro Garden, der spillede op og Gritt Møller med børnekor, der sang stafetsangen: ”Du gør en forskel”. Og så blev der ellers gået, løbet, rullet og danset rundt de næste 24 timer – og i år var vejrguderne venligt stemt med kun en enkelt byge søndag formiddag. I alt blev der gået og løbet hele 4423,7 km – og det svarer altså til afstanden til Marokko!

Da mørket var faldet på og lysceremonien nærmede sig, opstod der en helt særlig stemning på pladsen. De tændte lysposer skulle bæres fra lysteltet nederst på pladsen op til scenen. Det var en smuk og højtidelig ceremoni, hvor alle stod helt tæt og var stille, lyttede til talen og sangen, og hvor mennesker blev mindet. Her var alle helt inde ved kernen af årets tema: ”Sammen for liv uden kræft”.

Mange lokale har bakket op om arrangementet. De lokale virksomheder, der har bidraget med vand, kaffe, morgenmad, frikadeller, blomster m.v. Ambassadørerne, der har udbredt kendskabet til stafetten. Musikere, der gratis stiller op med musik, sang og dans. De mange frivillige, der har hjulpet med opsætning af telte, strøm, uddeling af foldere, kagebagning, oprydning osv. Og ikke mindst en generel stor velvillighed i de lokale foreninger, skole, hal m.v. til at hjælpe med at arrangementet bare fungerer på det helt lavpraktiske plan.

Hvad det økonomiske overskud lander på, er endnu ikke gjort op, men det forventes, at overskuddet nærmer sig 60.000 kr. Penge, der går direkte til Kræftens Bekæmpelses arbejde med forskning, forebyggelse og patientstøtte.

Formanden for styregruppen, Hans Henrik Sørensen, rundede årets stafet af søndag kl. 12.00 og med Gritts Stafetsang ”Du gør en forskel” som fællessang, var det en perfekt afslutning på Stafet For Livet Arden 2019.

Datoen for næste års stafet er allerede sat til 5. - 6. september 2020.