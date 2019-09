Stævne afgør op- og nedrykning

ROLD SKOV: Efter en vellykket afvikling af det danske kortbanemesterskab for nylig, er Rold Skov Orienteringsklub søndag klar til at stå for et nyt, stort stævnearrangement.

Denne gang gælder det årets afsluttende divisionsstævne i det nord- og midtjyske.

Herning, Aalborg, Silkeborg og Aarhus 1900 kæmper om, hvem der i 2020 skal optræde i 1. division eller rykke ned i den næstbedste række, mens Hjørring, Mariager, Viborg og hjemmebanefavoritterne fra Rold Skov dyster om billetter til den kommende sæsons 2. division.

Divisionsturneringen afvikles i Rold Vælderskov overfor Rebild Bakker.

- Her er udfordringen ikke de mange bakker men de lange delstræk, der nok skal få sorteret bukkene fra fårene, forudser banelægger Henrik Houmøller.

Fra stævneleder Otto Møller forlyder det, at alt er parat - lige fra gode orienteringsbaner til en perfekt stævneplads ved Tveden på hovedvej 180.

I alt ventes 425 orienteringsløbere at troppe op i Rold Skov til divisionsstævnet.

Alle, der ikke er forhåndstilmeldt, kan bare møde op på dagen og få sig en frisk orienteringsløbetur i skoven.