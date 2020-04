Stå sammen og støt vores corona-trængte Terndrup kro

TERNDRUP: Nu skal vi stå sammen, maner Terndrup Olderlaug.

Oldermand Lau Bøgeholt-Laursen opfordrer på vegne af lavet byens borgere til at støtte de lokale erhvervsdrivende:

Opfordringen lyder således:

”Vi kan alle sammen godt være enige om, at det er en forfærdelig tid, vi oplever nu, og at alle er trængt på alle måder.

Derfor gælder det nu om, at vi står sammen for at redde os selv og alle andre omkring os.

Her tænker olderlauget især på vores erhvervsdrivende, der skal kæmpe for at holde forretningerne flydende, til vi overvinder denne forfærdelige situation.

Én af disse måder er at støtte vores lokale forretninger, og her må vi være med til at hjælpe dem over de problemer, der tårner sig op.

Og den bedste måde, vi kan støtte vore lokale forretninger på, er ved at vi bruger dem mest muligt.

Et tab for byen, hvis..

Det gælder ikke mindst Terndrup Kro, hvor de politiske indgreb nok trykker allermest hårdt.

Brug den ved at købe kroens take away tilbud i udstrakt grad.

Det er god og veltillavet mad, og der er nok af det i portionerne.

Det vil være et frygteligt tab for byen, der er helt uoverskuelige, hvis vi mistede vores kro.

Derfor opfordrer vi alle i by og på land til at være opmærksomme på de tilbud, der gives derfra.

Dette er en opfordring om hjælp til selvhjælp.

Sammen kan vi gøre en forskel”, håber man hos Terndrup Olderlaug.