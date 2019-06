Spillemænd på dagsudflugt til Rebild

REBILD: Hvert år i Kristi himmelfartsferien samles 10-12 spillemandsgrupper fra landene omkring Nordsøen til ”ScoScan-træf”, enten i Skotland, Norge, Sverige eller Danmark. Alle er amatørmusikere og udøvere af traditionel folkemusik. Man mødes for at spille for hinanden og med hinanden, lære nyt og ikke mindst spille til det åbne Nordsø-bal, der trækker dansere fra nær og fjern.

Den danske ”base” er Hirtshals, men i år var indlagt en dagstur til et af de få danske centre for spillemandsmusik og folkedans, nemlig Spillemandsmuseet i Rebild.

”Spillemandsbussen” satte deltagerne af ved foden af Rebild Bakker, hvor der var naturfortælling, fællessang, musik og ikke mindst madpakker og kildevand ved Ravnkilde.

Enestående vejr gjorde turen til en særlig oplevelse. Efter turen op gennem bakkerne kunne forbipasserende og museumsgæster opleve mange af deltagerne engageret i det populære ”busk-spil”, hvor musikanter af forskellig nationalitet fandt sammen i smågrupper i området omkring og i museet og spillede løs.

Under eftermiddagskaffen overrakte bestyrelsesmedlem Jens Kjærtinge fra Fonden Himmerland en check på 6000 kr. til ScoScan’s arrangører.

Hjælpen har muliggjort at man kunne leje ”Spillemandsbussen” og gennemføre turen til Himmerland.