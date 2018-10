Spil dansk-uge med fokus på ungdommen

MARIAGERFJORD: - Vi synes, det er et sindssygt fedt. Det er noget ekstra, som vi ellers ikke ville have haft mulighed for at prøve.

Sådan lyder det fra et af band-medlemmerne, Thorbjørn Krogh, ved udsigten til, at han og vennerne i det lokale band, Season Changes, i uge 44 får besøg af en væsentligt mere erfaren mentor i skikkelse af guitaristen Simon Ask fra bandet Katinka.

- Han kan helt sikkert komme med gode råd, vejlede os og give os noget konstruktiv kritik, som vil give os et skub i den rigtige retning, siger Thorbjørn Krogh.

I det hele taget er der i år - mere bevidst - taget hensyn til kommunens unge ved tilrettelæggelsen af de lokale aktiviteter i forbindelse med Spil Dansk-ugen i uge 44.

- Dem har vi desværre tit en tendens til at glemme, når vi laver kulturtilbud til borgerne.

- De unge er vigtige, men svære at ramme og tiltrække, men vi har i hvert fald i år forsøgt os med nogle forløb, som forhåbentlig appellerer til de unge, siger formand for kommunens kultur- og fritidsudvalg, Jane Grøn.

Mariagerfjord Gymnasium får besøg af to "rap coaches" fra organisationen Rapolitics, som sammen med eleverne skal arbejde med demokratisk deltagelse og medborgerskab gennem kunst og hiphopkultur, I Ishuset i Hobro arrangerer musikforeningen "Ishuset LIVE" koncert med Ane Monsrud fredag 2. november, og Hobro Ungdomsklub får besøg af Bryan Rice, som i en intim atmosfære vil give koncert for klubbens medlemmer.

Generelt vil der i forbindelse med Spil Dansk Ugen være tilbud om musik i snart sagt alle hjørner af Mariagerfjord Kommune.

For de mindste dagpleje- og børnehavebørn er der musikbesøg med Mariagerfjord Kulturskole, som byder på sang, leg og bevægelse.

De lidt større skolebørn har tilmeldt sig nogle forløb, som Spil Dansk har udviklet. Det gælder for eksempel 5. klasserne på Arden Skole, der skal på lydskattejagt, hvor de skal skabe, opdage og optage lyde.

Desuden optræder Børnehuset Jernbanegade og Bies Rytmekor med sang og sanglege på Store Torv i Hobro. Hjerteforeningen og LOF inviterer til et syng-sammen-arrangement på Mariagerfjord Gymnasium, og Hadsund Koret synger i Hadsund Kirke.

Fredag 2. november synger Mariagerfjord Bibliotekerne dagen godt i gang i Hadsund, Hobro og Mariager hvor alle er velkomne til at synge med, og i Arden er der et stort lokalt samarbejde, hvor skole, dagtilbud, kulturhus og flere andre er med til at sætte gang i byen.

Mere udførlige oplysninger om aktiviteterne i Spil Dansk-ugen kan findes på hjemmesiden www.mariagerfjord.dk/spildansk