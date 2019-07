Spiderman kravler på lærredet i Skørping

skørping: Superhelte-filmen ”Avengers Endgame” har netop overgået ”Avatar” som den største biografsucces nogensinde.

I den kommende uge viser Kinorevuen i Skørping Spiderman-filmen ”Far from home”, som tager tråden op, hvor Avengers: Endgame sluttede.

Verden har mistet Iron Man, og Peter Parker vil allerhelst bare være en almindelig teenager uden superhelte-forpligtelser.

Men verden har brug for en ny superhelt til at følge i Iron Mans fodspor, så Parker bliver nødt til at lægge sit 16-årige teenageliv til side og tage ansvaret på sig.

I rollen som Peter Parker/Spider-Man ses igen Tom Holland.

Derudover medvirker prominente navne som Samuel L. Jackson og Jake Gyllenhaal.

Foruden ”Spiderman - Far from home” viser Kinorevuen i den kommende uge også genindspilningen af Disney-tegnefilmen ”Løvernes konge”.