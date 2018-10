Spejdertradition blev holdt i hævd

ROLD SKOV: Siden 1973 har spejdere fra de uniformerede spejderkorps i Himmerland mødtes til natløbet Impeesa i Rold Skov.

I år var der deltagelse fra Det Danske Spejderkorps, KFUM, De Grønne Pigespejdere, De Gule Spejdere og Danske Baptisters Spejderkorps, der tilsammen stillede med over 110 spejdere, fordelt på 23 patruljer.

Løbet er for spejdere fra 4. til 6. klasse, der gennem nogle timer bliver udfordret på en mørk tur gennem Rold Skov, og i årets løb skulle arbejdes med koder, naturkendskab, båltænding, samarbejde, bestemmelse af flag og bygning af bivuak.

Efter nogle aktive timer i skoven var det nogle trætte og våde spejdere, der ved midnatstid samlede sig ved Skørping Hallen for at høre, hvem der havde klaret sig bedst.

I kategorien Turn out var det en patrulje fra Det Danske Spejderkorps, Støvring, der sejrede med ganske få point, mens det i det samlede resultat var en patrulje fra Danske Baptist Spejdere i Vaarst, der kunne tage vandretrofæet med hjem.

I disse to spejdergrupper vil man nu i et år kunne glæde sig over at blive mindet om, at det var spejderne herfra, der en sen aften/nat i oktober var de dygtigste spejdere i Himmerland.