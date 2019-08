Spejderkorps i Støvring vil have en Ren Natur

STØVRING: Kunne din forening tænke sig, at rydde affald på en vejstækning?

Sådan nogenlunde lød spørgsmålet fra ”Ren Natur”, der er et projekt under Hold Danmark Rent. Det er en non-profit organisation, der siden 2008 har arbejdet for at mindske mængderne af henkastet affald. Rebild Kommune er en af de knap 30 kommuner, som er med i Ren Natur.

En af de foreninger, som med det samme svarede med et ”ja selvfølgelig,” var Det Danske Spejderkorps i Støvring.

- Som spejdere har vi fokus på vores natur og det liv, der findes her. Vi skulle gå langs landevejen syd om Haverslev, så det skulle af hensyn til den megen trafik være nogle lidt ældre spejdere og ledere, der stod for arbejdet. Det er så dejligt, at opleve, at vi ikke nåede at spørge hele vejen rundt inden alle pladser var booket. Lysten var virkelig til stede, fortæller gruppeleder Birgitte Wilsted Simonsen.

Solen skinnede fra en skyfri himmel, og temperaturen sneg sig over de 25 grader, så det var en varm fornøjelse af deltage.

Det blev dog taget med højt humør, og humøret blev ikke mindre efterhånden som spejderne blev mødt af mange hilsner og tommelfingre fra de passerende bilister.

I løbet af knap et par timer var den udpegede strækning ryddet for affald, og Birgitte Wilsted Simonsen kunne gøre status.

- Jeg bliver overrasket hver eneste gang vi samler affald. Der er jo rigtig meget, som ligger her i vejkanten, men nu er der heldigvis lidt mindre, bemærker hun.

Det indsamlede affald blev afleveret på genbrugsstationen i Mejlby, og dagens resultat for 5 kilometer landevej var cirka 75 øl- og sodavandsdåser, en vandkande, resterne af en tagbøjle, 3 små poser med noget som lignede hash, en død mårhund og en masse tomme cigaretpakker og ikke mindst en masse emballage fra fastfoodrestauranter.