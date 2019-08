Spejdere udfordret på sommerlejre

I alt 45.000 spejdere fra 160 lande var i år samlet til World Scout Jamboree 2019-lejr i West Virginia i USA. Heraf var de 625 fra Danmark - og de seks KFUM Gerding-Blenstrup spejdergruppe: Ane Lodahl, Katrine Eskildsen, Jens Pindstrup, Mads Nørgaard, Nicklas Berthelsen og Tobias Kock Christmann.

Lejrens slogan var “Unlock a New World”, og danskernes tema for turen var ”Dansk smørrebrød”.

De i alt 15 tropper havde alle fået navne efter de danske traditionsrige smørrebrøds typer, og spejderne fra Gerding-Blenstrup var med i trop leverpostej og spegepølse.

Turen blev indledt med rundrejser efter eget valg, inden selve WSJ-lejren åbnede.

Lejren strakte sig over et areal på hele 40 kvadratkilometer, og i hvert fald for danske spejdere bød den på mange nye aktiviteter såsom lerdueskydning med shotguns, kæmpesvævebaner, river rafting og klatring til højder, de færreste troede, det var muligt at bestige.

En af de store udfordringer viste sig at blive temperaturen. Lejren blev ligesom store dele af USA ramt af en hedebølge, og der var derfor dage, hvor der blev varslet ”rødt flag”, som betød, at alle skulle drikke rigeligt med væske, dvs. minimum en halv liter væske i timen.

Først og fremmest er det dog de positive oplevelser, der vejer til i rygsækken hos de seks deltagende Gerding-Blenstrup-spejdere oven på tre ugers opholdet i USA.

- WSJ er en oplevelse, der overstiger alt, lyder konklusionen fra Berit Koch Christmann, KFUM-spejderne i Gerding-Blenstrup.

12 andre spejdere og fire ledere fra Gerding-Blenstrup var i sommerferien på sommerlejr nær Kolding.

Det var spejdercenteret Houns Odde, der var målet for en uges spejdersamvær sammen med 530 andre spejdere fra ind og udland.

Selve turen til spejdercentret endte med at blive noget mere begivenhedsrig end forventet.

Toget var forsinket, og da det endeleig nåede frem til Kolding, var bussen over alle bjerge.

Heldigvis var der en venlig mand, der forbarmede sig og skaffede en bybus, som kunne køre spejderne det sidste stykke til Houns Odde, og så skulle der ellers rejses telte, pioneres køkken- og spisebord og tændes bål til aftensmaden.

I løbet af de næste dage blev der bl. a. klatret i træer, sejlet i kajakker og kanoer, arbejdet med personlig udvikling, udfordret viden om bæredygtighed, natur og miljø og øvet engelske gloser med spejderne fra andre lande, inden spejderne efter en uge - trættet og mættet af oplevelser - blev hentet af forældrene.

- Alt i alt var det en vidunderlig uge sammen med en flok super skønne dejlige unge mennesker fra Gerding-Blenstrup, og vi glæder os allerede til næste gang, lyder det fra de fire spejderledere, som var med på turen.