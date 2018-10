Spejdere på listefødder

STØVRING: Hos Det Danske Spejderkorps i Støvring samles alle spejdere to til tre gange om året til spejderweekend. Typisk deltager mellem 60 og 80 spejdere, og senest havde man valgt at tage udgangspunkt i Spejdergården i Støvring. Vejret var blæsende og regnfuldt, men spejderne havde ønsket at sove udenfor, og det skulle en smule efterår ikke ødelægge.

Der blev derfor rejst telte, ligesom spejdergårdens shelter blev gjort klar til overnatning, og i løbet af weekenden var der masser af aktivitet. Mikro og minispejdere var på hike, hvor de med oppakning skulle gå 5 kilometer, hvorefter der skulle overnattes i telt eller shelter. Juniorspejderne arbejdede med at lave mad over trangia, og den ene aften fik juniorerne at vide, at de skulle på natløb i den nordlige del af Støvring by - uden at blive opdaget af en gruppe spejderledere, der også var ude i byen.

I et par timer listede spejderne således rundt i byen, mens lederne strategisk flyttede sig fra skjul til skjul.

Søndag morgen var der besøg af familiespejd, der fremstillede og legede med kastanjedyr, ligesom der også blev tid til at udsmykke spejderlederne som indianere.