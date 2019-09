Spejdere levede livet farligt

TERNDRUP: Traditioner skal ikke brydes – heller ikke hos spejderne i Terndrup.

Her er det fast tradition, at spejderne, når de rykker op i en ny aldersgruppe, skal forcere åen i Terndrup på en eller anden sindrig måde.

Således også i 2019.

I år skulle oprykkerne over åen via rafter, som ikke var bundet specielt godt sammen.

De mindste spejdere fik hjælp af et tov, som de kunne holde fast i, mens de største måtte over uden hjælp – med risiko for at falde i vandet.

Alle spejdere rykkede dog op på bedste vis.

Efter selve oprykningen var der tid til kaffebord efterfulgt af bl. a elastikfodbold og klatring på klatrevæggen.