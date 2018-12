Spejdere i vigør - også i december

REBILD: I december begynder julefreden traditionelt at sænke sig i mange foreninger - men ikke hos Det Danske Spejderkorps i Støvring.

Her har der hele måneden har været fuld fart på med forskellige aktiviteter.

De almindelige mødeaftener hver onsdag har hos de mindste spejdere især været koncentreret omkring afslutningen af deres håndværksmærke. Der er med stor iver og en del larm blevet arbejdet i træ, og noget så svært som at støbe i tin har også været prøvet med succes.

Minispejderne har haft deres traditionelle Beach-party, hvor der bliver skruet op for varmen og musikken, og hvor strandtøjet for en gang skyld vises frem i december.

I løbet af et par timer bliver der danset og sunget, mens der bliver hygget med chips og popcorn. Beach-party er blevet en tradition, som mini-spejderne ser frem til i lang tid.

En anden decembertradition er juniorspejdernes weekend med 24 timer i sovepose. For de fleste så lyder dette måske meget behageligt, men sådan er det dog ikke hos spejderne, da man fortsat skal gennemføre en række dagligdags gøremål som eksempelvis at lave mad. Når man skal lave mad, så skal der også handles, og det lige meget om man har sovepose på. Heldigvis kan de fleste soveposer åbnes i bunden, så fødderne kan komme ud, og det bliver lidt lettere at gå.

Som en ekstra udfordring kunne juniorspejderne også vælge samtidig at tage mærket ”24 timer vågen”.

At holde sig vågen i 24 timer, mens man er i sin varme sovepose er en stor udfordring, og en del af spejderne faldt da også i søvn, efterhånden som tiden gik. Der var dog fire junior-spejdere, der klarede udfordringen: at holde sig vågne.

Hos de mindste spejdere i familiespejd er der blevet julet til den store guldmedalje. Nogle færdige brunkagehuse skulle samles og pyntes med glasur, men denne opgave blev dog overladt til far og mor. Familiespejderne havde mere travlt med at lave deres eget snelandskab. En gennemsigtig pose blev dekoreret, hvorefter der blev fyldt krøyer-kugler i, og med et sugerør var et snelandskab skabt. Simpelt og sjovt!

Der har samtidig været en del fælles aktiviteter på spejdergården – der er blevet gået flere ture af 5 og 10 km, og en gruppe af ledere har mødtes til fælles spisning, hvor maden skal laves over bål