Spejdere i aktion for Røde Kors

STØVRING: I grundreglerne for Det Danske Spejderkorps står der blandt andet, at man skal hjælpe andre, og tage et medansvar i samfundet. I Støvring valgte man på den baggrund at bakke op omkring Røde Kors indsamlingen i starten af oktober.

I løbet af en uge fik spejderne indsamlet over 2200 kr. til Spejderhjælpen. Dette skete blandt andet ved at de hjemme lavede mad, vaskede fodlister af, tømte opvaskemaskine og plantede blomster i altankasse.

En nærmere granskning af spejdernes arbejdsopgaver viser, at hundeluftning normalt giver 10 kr. pr gang og at støvsugning typisk giver 20 kr. pr. gang, mens det i den billigere ende kan nævnes, at taksten for at lave kaffe til forældre er helt nede på 5 kr.

Et par håndfulde spejdere valgte også at give en hånd med i forbindelse med selve indsamlingen til Røde Kors i begyndelsen af oktober.