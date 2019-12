Spar Nord Støvring uddelte penge til fem foreninger i lokalområdet

STØVRING: Spar Nord Støvring overraskede for nyligt fem forskellige foreninger med en samlet donation på knap 50.000 kroner. Pengene skulle gå til indkøb af nye redskaber til glæde for foreningernes mange medlemmer.

- For lokalsamfundene er foreningslivet alfa og omega, da det ikke alene skaber oplevelser for både store og små, men også sikrer sammenhold og knytter venskaber på tværs af byerne. Derfor glæder det os også at se den store tilslutning til de mange initiativer, der er rundt omkring i kommunen, og ikke mindst de mange ildsjæle, der hver dag kæmper for at give noget videre til både børn og voksne, lød det om baggrunden for donationen fra Lars Riber-Bruun, kundechef i Spar Nord Støvring.

- Oftest kan udgifter til halleje og indkøb af udstyr stå i vejen for det videre arbejde med at udvikle initiativer og skabe plads til endnu flere medlemmer, og den del vil vi gerne hjælpe dem på vej med gennem donationerne.

En af modtagerne var Støvring Håndbold, som har gjort en stor indsats for at indbyde hele Støvring og omegn til halaktiviteter:

- Donationen på 4.000 kroner fra Spar Nord Støvring er en kæmpe hjælp til vores initiativ om at skabe oplevelser for alle byens borgere. Det er samtidig en nødvendighed for vores håndboldklub, da vi står med en økonomisk udfordring, når der skal købes tøj til kampe og øvrige arrangementer. Pengene kan derfor hjælpe os videre med ikke blot at være medlemmernes håndboldklub, men hele byens håndboldklub, og det er vi meget taknemmelige for, lyder det fra bestyrelsesmedlem i Støvring Håndbold Morten Winther Jensen.

De øvrige modtagere af donationer var Det Danske Spejderkorps, Skørping Tennisklub, Vildmarksnørderne og Alle Tiders Familieteater, der modtog henholdsvis 16.000 kroner til nye mastesejlholdere, 10.000 kroner til nye stole, 4.200 kroner til en flagermusdetektor og 15.000 kroner til lys og lyd i forestillingerne.

Sammen med Spar Nord Fonden står Spar Nord Støvring bag de mange donationer, der skal medvirke til at sætte fokus på vigtigheden i det lokale foreningsliv og ikke mindst ildsjælene, som oftest driver de mange initiativer. Kender du en lokal sportsklub, forening eller organisation, som fortjener en ekstra hjælp til at holde liv i fællesskabet i og omkring Støvring, kan de søge hjælp ved at sende en indstilling med begrundelse på www.sparnordfonden.dk