SOSU Nord får en lokalafdeling i Hobro

Drømmer man om at arbejde med mennesker og at hjælpe andre til en øget livskvalitet, bliver det for borgere i Mariagerfjord Kommune fremover en del lettere at komme i gang med en sundhedsfaglig uddannelse.

SOSU Nord har nemlig valgt at oprette en lokalafdeling i Hobro fra januar 2021.

Med udvidelsen udbyder SOSU Nord nu både Grundforløb 1 – Sundhed, omsorg og pædagogik – og Grundforløb 2 til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent på lokalafdelingen, der fysisk kommer til at have til huse hos Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG).

Grundforløb 2 kan tages allerede fra januar 2021, mens næste Grundforløb 1-hold starter op i august.

På SOSU Nord glæder man sig over den fysiske placering af den nye lokalafdeling i det eksisterende campus-miljø i Hobro.

- For os er det vigtigt, at vores elever får en hverdag i et miljø, der summer af uddannelse, aktivitet og læring, siger direktør Lene Kvist.

- Og her har skolen nogle spændende og stimulerende rammer, hvor SOSU Nords elever kan indgå i et samspil med de øvrige elever på skolen.

Erhvervsskolerne Aars er netop fusioneret med Tradiums afdeling i Hobro under navnet Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, og direktør, Ulf Givskov Bender, er yderst tilfreds med at lægge rammer til det nye uddannelsestilbud:

- På Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser har vi en ambition om at sikre mange uddannelsesmuligheder af høj kvalitet og med lokal forankring.

- Derfor er vi glade for nu at kunne lægge hus til SOSU Nords nye lokalafdeling, og vi ser frem til at lære undervisere og SOSU-eleverne at kende.

SOSU Nord og Mariagerfjord Kommune har indgået et tæt samarbejde om rekruttering og fastholdelse af elever i social- og sundhedsuddannelserne.

Samarbejdet omfatter bl.a., at kommunen ansætter en del elever allerede i starten af Grundforløb 2. For kommunen er det med særligt fokus på at sikre lokalt forankrede og kvalificerede medarbejdere til ældre- og sundhedsområdet i kommunen, der, ligesom på landsplan, oplever en stigende mangel på arbejdskraft.

Sundheds- og ældrechef i Mariagerfjord Kommune, Michael Bredahl Tidemand, udtrykker stor tilfredshed med, at der nu er endnu et uddannelsestilbud inden for social- og sundhedsområdet i Mariagerfjord.

- Vi er meget glade for, at SOSU Nord nu udbyder både grundforløb 1 og 2 lokalt her i Mariagerfjord. Det har været et stort ønske fra os længe, at eleverne har mulighed for at gennemføre hele deres grundforløb lokalt i Hobro. Jeg tror, at det vil styrke både optagelse på uddannelsen og mulighederne for at rekruttere medarbejdere. Vi tilbyder derfor også uddannelsesaftaler til eleverne, så de er sikret gode vilkår under forløbet og kan komme videre på hovedforløbet med en ansættelse i Mariagerfjord Kommune i ryggen.

Direktør for SOSU Nord, Lene Kvist, tror desuden på, at et endnu tættere samarbejde imellem kommunen og skolen vil forbedre elevernes chance for at gennemføre deres uddannelse:

- Vi uddanner eleverne til at løse opgaver på ældre- og sundhedsområdet, og eleverne skal efter grundforløbet have en uddannelsesaftale med kommunen for at komme videre på hovedforløbet. Derfor er det en afgørende kvalitetsparameter for eleverne på vores lokalafdeling, at de allerede undervejs i grundforløbet får mulighed for besøg på kommunens ældreområde, og lærer kommunens uddannelseskoordinatorer og organisation at kende, fremhæver hun.