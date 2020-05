Soroptimister samler fortsat ind til julemærkehjem

HOBRO: Soroptimisterne, Mariager Fjord, har på grund af coronasituationen været nødt til at aflyse deres guidede gåture de sidste to måneder til fordel for Julemærkehjemmet i Hobro.

- Heldigvis har naturen ikke lukket. Den står netop nu i sit flotteste skrud. Derfor vil Soroptimisterne i Mariager Fjord opfordre sine medlemmer og andre interesserede til at vandre en tur på en selvvalgt rute og donere for eksempel fem kroner per gået kilometer eller 20 kroner, som det plejer at koste at deltage i de guidede ture, lyder det fra dem.

Pengene sendes på MobilePay til Soroptimisterne på telefonnummer: 44 42 51 mærket ”Julemærkehjemmet”· De indbetalte beløb vil gå ubeskåret til Julemærkehjemmet i Hobro.

Soroptimisterne har de sidste par år kunne sende 10.000 kroner om året til Julemærkehjemmet, der blev indsamlet på denne måde. Det vil de også gerne kunne stå mål med i 2020.

- Julemærkehjemmet er hårdt ramt af coronasituationen netop nu og har brug for al den hjælp de kan få, skriver Soroptimisterne.

Alle er velkommen til at deltage og indsende et beløb.