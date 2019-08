Sorg heles ved at deles

MARIAGERFJORD: Ældre Sagen i Mariagerfjord Kommune etablerer i august en ny samtalegruppe for ældre, der har mistet.

Formålet er, at deltagerne får støtte i at blive hørt i følelsen af sorg, savn og afmagt, forklarer en af initiativtagerne Dorte Bang, Ældre Sagen.

Samtalegruppen ledes af to af Ældre Sagens frivillige - Anita Andersen og Lilli Nielsen - som begge har været på kursus i at lede en sorggruppe.

Deres primære opgave bliver at støtte den enkelte i et trygt miljø og sikre, at alle får mulighed for taletid.

Der er tavspligt i gruppen, som mødes første gang 13. august i Medborgerhuset mødelokale 1 i Hobro.