HIMMERLAND: Sorg heles ved at deles.

I august sidste år etablerede Ældre Sagens fire lokalafdelinger i Mariagerfjord en sorg og livsmodsgruppe for ældre, der har mistet.

Nu fortsætter det arbejde, der sluttede i december, og som har været en stor succes.

Sorg og livsmodsgruppen tager igen fat torsdag 12. marts klokken 13 i Medborgerhuset Skibsgade 28 i Hobro

Gruppen ledes af Ingrid Kjær og Tove Hjort, som begge har været på kursus i at lede sorggrupper.

De har tavshedspligt, så du kan roligt møde op.

Megen gavn

Deltagerne fra sidste års gruppe har meldt tilbage, at sorg og livsmodsgruppen har haft stor betydning - at det har betydet noget at høre andre, fortælle om deres sorg og savn.

Temaerne har blandt andet været sygeleje, dødsfald, begravelse, ensomhed, flytning og ferierejser.

Samværet med ligestillede har givet livsglæde, og oplevelsen af at blive hørt og forstået har været vigtig.

At kunne sætte ord på den indvendige smerte, og støtte hinanden i at leve med de tanker og følelser, der kommer i forbindelse med sorg.

Alle i gruppen har haft taletid.

Der lyttes til alle, og du får reaktioner fra de andre i gruppen.

Du kan eventuelt kontakte Elly Bjerring (Arden) på 3032 4916 eller Dorte Bang (Hobro) på 6031 6407.