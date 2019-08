Sommertravlt i genbrugsbutik

SKØRPING: Siden Kirkens Korshær i Skørping i 2015 flyttede fra Møllevej og ind i det tidligere posthus ved Skørping Centeret, har der været fart på. Genbrugsbutikken har i dag 38 frivillige medhjælpere tilknyttet.

- Ja, der er rigtigt travlt, og det er jo dejligt, når butikkens salg går til et godt formål, fortæller Betty Nielsen, der siden medio 2016 har været koordinator og leder af butikken.

- Vi er i alt 38 frivillige, der er tilknyttet og hjælper med forskellige opgaver her i butikken i Skørping. Det er primært efterlønnere, førtidspensionister og pensionister, men vi kunne godt bruge endnu flere, så er der nogle, der læser dette, skal de bare kontakte os. Det er dog ulønnet arbejde. Belønningen er en årlig fælles udflugt, som i år finder sted den 2. september. Den glæder vi os meget til, lyder det fra Betty, der også styrer genbrugsbutikkens side på Facebook.

- Vi er begyndt at bruge Facebook en del, og det er med til at skabe kontakt til endnu flere kunder og booste salget. Eksempelvis ringede der forleden en person fra Færøerne, der gerne ville have et bestemt møbel, og det har han allerede fået hentet, slutter Betty.

Kirkens Korshær er en hjælpeorganisation, der med udgangspunkt i folkekirkelige værdier udfører socialt arbejde i Danmark. Siden 1912 har organisationen hjulpet socialt udsatte mennesker i Danmark – hjemløse, misbrugere, psykisk syge, ensomme og fattige.

Der er 250 Kirkens Korshær-genbrugsbutikker i Danmark, der er med til at finansiere hjælpearbejdet. Én af dem altså i Skørping…