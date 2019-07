Sommersjov på Museum Rebild

REBILD: 24. og 25. juli er der på Museum Rebild mulighed for at få afløb for de kreative tilbøjeligheder.

Det er to af museets frivillige, Lillian og Karin, der organiserer små hobbyaktiviteter af en halv til en hel times varighed.

De to frivillige kommer med lim, nål og tråd og andre materialer og vejleder i fremstillingen af uldne får, sommerfugle, søde piger af filt eller tøjklemmer. Ellers måske en viking i snor eller en nem nøglering.

Aktiviteterne er både for børn og voksne, og der er fri entre for børn. De voksne betaler en lille entre - og der betales også for de anvendte materialer.

Samtidig med de kreative aktiviteter vil der være mulighed for at gå på opdagelse i museets forskellige udstillinger.

Aktuelt kan man på museet i Rebild blive klogere på røvere og krybskytter i Rold skov, kulsviere og træskomænd og spillemændene og deres instrumenter, ligesom der er særudstillinger om middelalderborgen i Skørping Holme, den amerikanske guldgraver Harry Thorsen, der oprindelig kom fra Skibsted, og en stor plancheudstilling med himmerlandske udvandrerhistorier.

Fra 24.juli og tre onsdage frem er der desuden onsdagsmusik og dans på museet fra kl. 19.

Hvis vejret tillader det, foregår det på terrassen. Ellers rykker spillemænd og dansere inden døre i salen.

Alle spillemænd og dansere er velkommen, pointeres dét.