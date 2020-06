Sommeroplevelser: Trekantruten stævner ud

Trekantruten er et samarbejde mellem fjordbåden Svanen, Nordjyllands Trafikselskab og Mariager-Handest Veteranjernbane.

Ruten skulle i juni fejre sit 25. årsjubilæum, men en ubuden og uvelkommen ”gæst” forhindrede markeringen.

-Jubilæet skal naturligvis markeres, og det gør vi til sæsonstarten i 2021, fortæller veteranbanens driftsbestyrer Ole Juhl.

Trekantruten er rigtig populær og er præcis det rette mål for en hyggelig familieudflugt. Ruten kombinerer ikke kun veterantog og fjordbåd, men indbyder også til oplevelser i de mange attraktioner i og ved havne- og bymiljøerne i Mariager og Hobro som ”perler på en snor”.

Med fjordbåden Svanen sejler man fra havnen i Mariager ud på en naturskøn tur op ad fjorden til Hobro. Fra Hobro havn kører man med forbindelsesbussen fra Nordjyllands Trafikselskab videre ad den gamle hovedvej A 10 til veteranbanens station i Handest. Her er der omstigning til veterantoget, der med åbne endeperroner kører de 17 maleriske kilometer videre til Mariager gennem det grønne og afvekslende sommerlandskab syd for fjorden.

I Handest er der mulighed for at besøge det genetablerede stationskontor fra den tid, regenten hed Christian X. og landets statsminister var den navnkundige Th. Stauning.

Man kan også få sig en forfriskning i Jernbanekiosken på stationen, inden veterantoget fløjter afgang.

Trekantruten kører torsdage og søndage i juli måned; søndage i august og september måned.

- Man skal dog booke billet i forvejen, understreger veteranbanens driftsbestyrer.

-Det er nødvendigt for at sikre sig, der er plads, så man kan komme med. – Gå ind via Svanens hjemmeside og book billetten derfra.