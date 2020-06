Sommeroplevelser: Oplev Ertebøllekulturen

På landevejen mellem Løgstør og Strandby går der en vej mod Ertebølle. Et helt unikt område, hvor man blandt andet kan finde fossiler i skifferlag på stranden og det er også her, at Ertebøllekulturen, hvor jægere boede i området allerede 4000 år f.k. var.

Området har i øvrigt en udmærket badestrand og et stor sommerhusområde og en campingplads, og på vej mod vandet kommer man til ”Bjerget” - et bakkeområde, som vender ud mod Limfjorden og i disse bakker er der både skiffer og moler.

Midt i det smukke naturlandskab finder man Stenaldercenter Ertebølle, som netop er et oplevelsescenter, der beskæftiger sig med Ertebøllekulturen. Der en rigtigt flot og i sommerens løb, er der rigtigt mange arrangementer og arbejde værksteder i centret, som virkelig er et besøg værd.

Også området og stranden kunne være en ide at bruge tid på, når man nu er i området.