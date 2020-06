Sommeroplevelser: En verden af salt på havnen i Mariager

Smukke Mariager byder på brostensbelagte gader, gamle bindingsværkshuse prydet med roser og en unik beliggenhed ved Danmarks smukkeste fjord. På havnen finder du Mariager Saltcenter – et helt særligt oplevelsescenter, hvor I får fortalt saltets finurlige og fascinerende historie.

En tur i Mariager Saltcenter er en oplevelse for hele familien, hvor I kan passende starte med at tage elevatoren ned i en ”gammel saltmine”. Her kan I gå gennem en gammel stemningsfuld saltmine, lave opgaver i mineskabe, og prøve mikroskoperne, hvilket altid er et stort hit hos børnene.

Derefter kan I måske tage en dukkert i Det Døde Hav – et varmtvandsbassin, hvor temperaturen er 39 grader og saltprocenten oppe på omkring de 30 %. Bassinet er en sjov og anderledes oplevelse, ikke mindst fordi den høje saltprocent i vandet gør, at I flyder ovenpå.

Efter en tur i varmtvandsbassinet kan I snuppe en tur i den noget koldere Mariager Fjord, eller I kan tage på en helt særlig tur i sydehytten, hvor I kan følge den forunderlige forvandling af saltvand til smukke saltkrystaller i den fineste kvalitet. Over åben ild sydes der hver dag mellem 60 – 70 kilo salt lavet efter de ældgamle håndværksprincipper. I gårdhaven udenfor findes der vandlegeplads og hoppepude – et kæmpe hit hos børnene. Saltcenteret byder også på en spændende udstilling, der blandt meget andet også omfatter verdens største samling af saltkar. Helt nøjagtigt 2.266 forskellige saltkar, der fortæller deres eget stykke historie. Tilbage i middelalderen kunne man eksempelvis se folks sociale status på, hvorledes han eller hun var placeret i forhold til saltet, når man satte sig til bords. Æresgæsterne havde således deres egne saltkar, mens de andre gæster måtte deles om saltbeholderne. Neden for højbordet sad de mindre fornemme gæster. Hvis man blev placeret tæt ved saltet, dvs. ”above the salt”, var man en vigtig person, som man skulle regne med. Fik man derimod plads langt fra saltet, ”below the salt”, var man en ubetydelig person. En historie, der understreger saltet betydning.

Og skal det hele sluttes med lidt ekstra forkælelse, har Mariager Saltcenter også sin egen lille wellness-afdeling, hvor I kan nyde forskellige massager, peeling med salt m.v. Her skal der dog bestilles tid i forvejen.

Og slutteligt kan oplevelsen passende krydres med at få stillet både den store og lille sult i cafeen, der selvfølgelig hedder Café Saltbøssen.

Jo, der er rigtigt meget at opleve i Mariager Saltcenter. For hele familien!